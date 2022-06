Zola, che stagione vedremo? "Una stagione spezzata a metà dal Mondiale. Bisognerà vedere come rientreranno i giocatori dal Qatar. Questa è la variabile che può incidere sui vari campionati. In generale mi aspetto di vedere una Serie A davvero molto appassionante".

Favorito per lo scudetto?

"Metto il Milan, perché lo ha appena vinto e parte con un vantaggio psicologico. Però mi aspetto grande battaglia in campionato: Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio secondo me miglioreranno il loro rendimento".

Parliamo dell’Inter. Possibile il tridente Lukaku-Lautaro-Dybala?

"Sono tre grandi attaccanti. Dybala trequartista e gli altri due a fare le punte: perché no? Garantiscono tanta qualità nel settore offensivo, poi bisognerà vedere come Simone Inzaghi sistemerà il resto della squadra. È fondamentale trovare l’equilibrio affinché in fase difensiva non vada in sofferenza. È una scommessa, insomma, ma è una bella scommessa".

Nelle coppe che calcio vedremo?

"Il solito. Ritmi alti, grande intensità, pressione offensiva. Tutte le squadre ormai cercano di dare pochi spazi agli avversari. Mi auguro di vedere meno passaggi laterali, o all’indietro, e più dribbling: le emozioni sono necessarie per elevare il livello di spettacolo".