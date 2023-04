"Tic, tic, tic, Onana. Tic, tic, tic, Onana. Possiamo andare avanti così? Questo per me non è calcio". La critica di Raoul Cremona alla sua Inter parte dal gioco. "Oggi l’unica magia sarebbe quella di comprare dei giocatori da Inter. Non ne conosco altre - dice il comico a Tuttosport - Diciamola tutta: stiamo soffrendo come pochi. È un campionato che ci sta riservando poche soddisfazioni dove stiamo perdendo davvero troppe partite". Eppure, "siamo una bella squadra, abbiamo dei giocatori forti. Abbiamo tutto quello che serve per fare bene, anche contro il Benfica . Io ci credo...", dice Cremona.

"Per esempio Lautaro e Lukaku perché non girano? Prima facevamo scintille, ora no - si chiede il comico -. Forse perché Romelu si è appesantito? Ha fatto indigestione di panzerotti? Ha messo su quei 5 chili. Mi sembra di rivedere Adriano, l’Imperatore: stoppa la palla, si gira ma ormai hanno fatto tutti la doccia… Noi fuori dalla zona Champions? Un rischio da evitare ma che si sta ripetendo. Come un anno fa. Eravamo avanti, potevamo vincere il campionato. Poi abbiamo cominciato a pareggiare fino alla tragica notte di Bologna. Se fossi nell’allenatore farei dei cambi. Per me Bellanova merita maggior spazio. Lo meriterebbe come Asllani. La fascia destra la vedo come una nostra debolezza e lui non sta facendo niente per cercare qualche soluzione. Basta puntare su Dumfries, non è una garanzia per l’Inter come non lo è Gosens".