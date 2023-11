Il grande dubbio in casa Juventus in vista del derby d'Italia è quello legato a Manuel Locatelli: saranno decisive le prossime 48 ore e quel che riuscirà a fare in allenamento. In compenso, racconta Tuttosport, Fabio Miretti e Alex Sandro sono tornati a lavorare in gruppo, mentre McKennie ha una tendinopatia (poco preoccupante) che lo sta costringendo a lavorare solo parzialmente coi compagni.

Non ci sarà di certo Danilo, esercizi a parte anche per Weah e per il già citato Locatelli. Oggi pomeriggio torneranno in gruppo Szczesny, Rabiot, Iling, Yildiz e Bremer.