"È qui la testa" titola la Gazzetta dello Sport l'edizione di oggi, 27 ottobre 2023. "Allegri carica i bianconeri. Dopo tre anni possono ritornare da soli in vetta" in attesa di Roma-Inter e Napoli-Milan. "Inzaghi: e io… scappo. Per la capolista Inter c’è la trappola Mou. Dentro i titolarissimi. Lukaku segna un gran gol e la sua Roma è prima e marcia su San Siro".