Spazio al derby d'Italia e al futuro di Simone Inzaghi sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 30 marzo 2022.

"Scudetto e panchina: Inzaghi si gioca tutto. Deve battere Allegri per rilanciarsi nella corsa al titolo e non far rimpiangere Conte. Brozo sì, De Vrij in forse".