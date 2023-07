"Il gioco di Lukaku". È questo il titolo centrale dell'edizione di oggi del Corriere dello Sport che concentra l'attenzione sul caos Big Rom. Il belga "allunga le vacanze e spinge per la svolta. Diserta il ritiro del Chelsea: aspetta la Juve. Giuntoli, 72 ore per portare il belga da Allegri. Il centravanti posta il video in piscina col figlio, mentre i bianconeri sperano nel sì del Psg per Vlahovic: passaggio chiave che dipende però dal futuro di Mbappé e Ekitike" si legge. "Roma-Morata in sospeso: l’Inter ci prova" si legge invece nel box dedicato al mercato dei nerazzurri.