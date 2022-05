I rossoneri sono i suoi favoriti per lo scudetto?

"Chiedetemelo dopo Hellas-Milan: è questa la partita decisiva".



Non è che il pensiero della... Fatal Verona del passato condizionerà Calabria e compagni?

"Non credo. Il gruppo è composto da ragazzi giovani che hanno altri pensieri per la testa. I due scudetti persi a Verona sono più una cosa di folklore".

Mercoledì all’Olimpico è in programma la finale di Coppa Italia e lei nel 2011 era presente l’ultima volta che l’Inter l’ha vinta. Come finirà il derby d’Italia?

"Sarà un confronto aperto, con la Juve motivata e decisa a riscattare il ko in Supercoppa. Gli episodi saranno determinanti".