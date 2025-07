Cristian Chivu ha tutte le carte in regola per poter far bene all'Inter, a patto che lo spogliatoio gli dia una mano. A dirlo è l'ex tecnico Attilio Tesser, nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "Raccoglie un’eredità pesante, al di là delle cose finali che non sono andate bene. Però è stato interista per anni e ha esperienza. S’è fatto le ossa con il Parma, parte da una buona base. Se ci sarà armonia in squadra, farà bene", il suo pensiero.