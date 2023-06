Voti soddisfacenti quelli di Tuttosport per i nerazzurri dopo il successo di misura sul Torino a chiusura della Serie A. Spiccano De Vrij, Brozovic, Lukaku e pure Cordaz.

Handanovic 6.5 Si concede agli esteti con l’uscita in tuffo sulla sponda di testa di Singo (37’ pt), poi è importante l’intervento su Karamoh (15’ st). Cordaz (20’ st) 7 A 40 anni compie una parata da urlo su Sanabria (26’ st).

Darmian 6.5 Vlasic sta bene, eppure l’ex granata riesce a contenerlo anche in situazioni scomode.

De Vrij 7 Partita di notevoli dimensioni: non si ricorda mezza sbavatura in nessun frangente.

Bastoni 6 Rasserenato dalla mancanza di sprint di Miranchuk, gestisce serenamente il fronte sinistro. Acerbi (21’ st) 6 Entra e porta in dote cemento che tiene.

Dumfries 6 Evidentemente Inzaghi gli chiede di non spremersi: limita le percussioni sulla destra, e la sua gara ne guadagna in facilità di contenimento.

Brozovic 7 Non solo il gol: cuce gioco con un raggio d’azione molto ampio. La decide come già all’andata: 2 gol e 6 punti.

Calhanoglu 6 Si contiene in vista del City, ma anche la versione ridotta del turco è sufficiente per dare brillantezza alla mediana dell’Inter. Barella (10’ st) 6.5 Perfetto da inserire quando si vuole aumentare il possesso palla.

Gagliardini 6 Lavoro sporco, ma anche qualche pallone ben distribuito.

Gosens 5.5 Lo si vorrebbe sempre arrembante come a Bergamo, ma non è così: un po’ timido, nel complesso. Bellanova (29’ st) 6 Venti minuti disputati con attenzione.

Lukaku 7 Conferma di aver ritrovato una condizione straripante, si candida prepotentemente per un ruolo da titolare in vista della finale di Champions.

Lautaro 6.5 Al 5’ è impreciso quando spara alle stelle sprecando un gran servizio di Lukaku, ma poi entra in partita ed è un piacere vederlo occupare lo spazio dalla trequarti in avanti. Dzeko (10’ st) 6 Un palo e buoni movimenti.

All. Inzaghi 6.5 Partita ideale per testare l’Inter in vista della Champions. La squadra fisicamente c’è, e ha ancora voglia di divertirsi.