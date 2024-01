Voti alti quelli di Tuttosport per gli interisti dopo il 5-1 di Monza.

Sommer 6 Guadagna il voto solo grazie alla bella parata su Kyriakopoulos.

Pavard 6.5 Sfiora il gol nella ripresa, inappuntabile in difesa. Bisseck (37' st) ng

De Vrij 7 L’azione del raddoppio nasce da una sua uscita palla al piede da professore. A corredo, è inappuntabile in difesa.

Bastoni 6.5 Quantità e qualità. Acerbi (27' st) ng

Darmian 6 Ingenuo sul rigore, il secondo consecutivo concesso agli avversari, ma è l’unica macchia nella sua gara.

Barella 6.5 È l’unico dedicato all’interdizione ma non deve fare gli straordinari per portare a casa la prestazione. Frattesi (17' st) 6.5 Conquista il rigore del 4-1.

Calhanoglu 8 Infallibile dal dischetto (13 rigori tirati in Serie A e altrettanti gol), concede poi il bis nella ripresa chiudendo un’altra ripartenza da urlo dopo l’assist di tacco di Thuram. Ammonito, salterà la gara di Firenze. Asllani (17' st) 6 Giudizioso.

Mkhitaryan 7.5 È attore protagonista nell’azione del secondo, in quella del terzo e in quella del quinto gol. E poi, di testa, per poco non riesce a entrare pure lui tra i marcatori.

Dimarco 7 Regala a Lautaro l’assist (5° stagionale) del raddoppio e, nell’avvio sprint dell’Inter, pare assatanato. Carlos Augusto (27' st) ng

Thuram 7.5 Sembra Gulliver contro i centrali monzesi: regala un abbagliante assist di tacco a Calhanoglu e realizza il 5° gol.

Martinez 8 Prende il rigore dell’1-0, con una precisa stoccata segna il raddoppio e poi chiude su rigore. In A sono 18: extraterrestre.

All. Inzaghi 8 Prepara benissimo la gara mettendo a nudo i difetti degli avversari. Interessante la nuova idea con Dimarco che spesso taglia a destra da sinistra.