ONANA 5.5 Non fa parate degne di nota, ma ogni volta che la palla è dalle sue parti, fa venire i brividi.

DARMIAN 6.5 Quando ingrana fa tutto per bene in un ruolo non suo.

ACERBI 6 Okereke rischia di mandargli di traverso la partita. Al netto dell’episodio, non pare un monolite come nelle migliori serate.

BASTONI 6.5 In difesa fa tutto per bene e, quando esce palla, al piede è di un’eleganza regale.

DUMFRIES 6.5 Dopo tre panchine di fila gioca con personalità riducendo ai minimo gli errori e nel finale sfiora il gol.

GAGLIARDINI 5.5 Sferraglia con Meité controllandolo bene, meno brillante quando invece deve proporre gioco.

CALHANOGLU 5.5 Sul gol di Okereke non “sente” il pericolo. E, dopo l’ammonizione, va a protestare con grande veemenza cercando inutilmente guai. Asllani (22’ st) 6.5 Intraprendente.

MKHITARYAN 6.5 In mezzo, pur senza stupire con effetti speciali, è il più brillante.

DIMARCO 6 Quando l’Inter attacca è un fattore, invece in fase difensiva è insolitamente svagato. Gosens (22’ st) 6 Fa il suo.

DZEKO 6.5 L’assist a Lautaro Martinez è un cioccolatino. Poi è sempre nel vivo tra rigori non dati, gol sbagliati e tiri in porta. Lukaku (31’ st) ng.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 Con un “tap-in” da Arsenio Lupin segna l’1-1, poi con una giocata da bomber vero ribalta la partita: il pallottoliere è arrivato a 11 gol in A. Correa (31’ st) ng.

ALL. INZAGHI 6.5 L’Inter è convalescente e lui, saggiamente, sceglie di giocarsela senza fare stravolgimenti. E così arriva una vittoria che pesa piombo.