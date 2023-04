Voti bassi agli interisti da parte della Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta con la Fiorentina. Malissimo Lukaku (4) e Inzaghi (4): l'attaccante fallisce un gol clamoroso; il tecnico troppo monotono. Onana (6,5) migliore in campo, seguito dai 6 di Darmian, Mkhitaryan, Bellanova, Acerbi, De Vrij e Dumfries. Poi solo insufficienze: 5,5 per Bastoni e Asllani; 5 per Barella, Correa, Brozovic, Gosens, Lautaro e Dzeko.