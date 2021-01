E il migliore in campo, per la Gazzetta dello Sport, è proprio Eriksen (7,5) che decide il derby con una punizione delle sue a tempo scaduto. Stesso voto per Barella, moto perpetuo, mentre Conte arriva al 7 vista la grande prova corale di squadra. Il 6,5 è per Lukaku, Sanchez, Hakimi, Vidal e Brozovic, 6 a tutta la difesa e a Lautaro e Perisic. Unica insufficienza il 5 a Darmian, uscito nell'intervallo.

VIDEO - NERAZZURLI - ERIKSEN RISOLVE IL DERBY, ESULTANZA SFRENATA IN CASA ZANETTI