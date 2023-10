L'Italia esce ridimensionata dalla partita di Wembley: 3-1 per l'Inghilterra che sembra essere andata anche a velocità ridotta. Male Bastoni nella piccola porzione di gara in cui è stato protagonista, sufficienti Frattesi, Barella e Dimarco. Sorprende il 5 della Gazzetta dello Sport ad Acerbi, addirittura valutato come il peggiore azzurro in campo. Ecco voti e giudizi della rosea:

5 Acerbi - Posizione da condividere con Bastoni, Scalvini e Di Lorenzo. Però a lui capita Kane e ne esce ridimensionato in più occasioni. Anche palla al piede è un po' esitante. Tutti male dietro.

6 Frattesi - Giudizio a due facce. Davanti riesce a rendersi pericoloso e Stones gli nega il gol, ma in mezzo troppi errori. Però non si arrende e non perde la testa.

6 Barella - Altro che con il ritmo e soprattutto l'esperienza tiene in piedi la mediana, ma non è il Barella incursore e leader di una volta. Qualche palla persa.

5 Bastoni - Entra per Acerbi ma fa quasi peggio del collega, pasticciando sul 3-1 con Scalvini. Non era facile con l'Italia sbilanciata, ma impressione negativa.

6 Dimarco - Al posto di Udogie a rischio secondo "giallo", non può che spingersi avanti e naturalmente scoprire la difesa. Ma ormai si capiva che era finita.