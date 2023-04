Buoni voti ma anche qualche piccola delusione nelle pagelle del Corriere dello Sport all'indomani del 3-3 col Benfica che qualifica l'Inter alle semifinali di Champions League.

S.Inzaghi (all.) 6,5 Il finale sporca la pagella, ma in banca c’è un derby da batticuore in semifinale. Ennesimo punto a favore nelle sfide da dentro o fuori.

Onana 6 Ne incassa tre, vorrebbe più concentrazione fino alla fine dai suoi compagni di squadra.

Darmian 6 Sul primo gol subito le colpe sono da condividere. Nel complesso paga qualche appannamento in più del solito.

Acerbi 6 Rispetto alla prima frazione, nell’ultima mezz’ora di gioco viaggia in calando e ne risente tutto il pacchetto arretrato.

A. Bastoni 6,5 Spegne in sequenza prima Joao Mario e poi Neres, senza mai farsi trovare impreparato quando c’è bisogno entrare in azione.

D’Ambrosio (35’ st) sv

Dumfries 5,5 Non stringe a sufficienza sul gol dell’1-1 e per lunghissimi tratti lui è fin troppo troppo rinunciatario. Forse per paura di sbagliare.

Barella 7,5 Dopo l’inedito di testa all’andata, rispolvera anche il sinistro e sblocca ancora il match. Oltre alla quantità, c’è una qualità di primissima classe nelle notti che contano.

Calhanoglu (31’ st) 6 Gestisce con sapienza il tesoretto conquistato.

Brozovic 6,5 I compagni lo cercano quando c’è da impostare, lui con sicurezza prende in mano le redini del gioco. Come tutti paga qualcosa nel finale di partita.

Mkhitaryan 7 Solita eccellente prestazione a tutto campo, da autentico valore aggiunto. Se non ruba il pallone, lo gioca per impreziosire le azioni.

Dimarco 7 Corre e si batte, vive la sua notte creando mille grattacapi agli avversari. L’assist per Lautaro è una delizia, prima di uscire serve anche Correa e completa l’opera.

Gosens (35’ st) sv

Dzeko 6,5 Nonostante il digiuno di reti abbia ormai superato i tre mesi, continua a metterci almeno il fisico e la voglia di sbattersi. Chiedere a Otamendi per i dettagli.

Lukaku (31’ st) 5,5 Viene chiamato in causa nell’ultimo quarto d’ora, ma non vive il migliore degli approcci alla partita.

L. Martinez 7,5 Efficace nel duetto con Barella che porta al primo gol e si vede subito che l’atteggiamento è quello giusto. Quando si mette in proprio fa esplodere San Siro cancellando una lunga attesa.

Correa (31’ st) 6,5 C’è gloria anche per lui, ci mette pochissimo a procurarsela da subentrato.