S. Inzaghi (all.) 8 E’ un’Inter che difende alla grande e aspetta l’occasione giusta per contrattaccare, soprattutto con il cambio gioco che si rivela determinante anche sul gol di Calha. Davvero una super-prestazione anche sul piano tattico.

Onana 6,5 Nella sua area di rigore albergano in tanti ma nella prima parte non deve mai intervenire. Prima lo salva il palo su Dembelé, poi il Var cancella il suo errore in uscita sul gol di Pedri. Bravo nel finale nelle uscite.

Darmian 7 Il suo dirimpettaio è Raphinha, che più di una volta si butta dentro il campo per lasciare strada a Marcos Alonso.

Gosens (32’ st) sv Chiude con qualche difficoltà.

Skriniar 7 Non sbaglia neanche la punteggiatura sui palloni che cadono nell’area di rigore, bravo anche nell’uno contro uno.

De Vrij 7,5 Di testa e di piede si fa sempre rispettare anche contro Lewandowski, non lasciandogli mai l’opportunità né di girarsi né di calciare in porta.

Acerbi (32’ st) sv Si fa valere nelle mischie finali.

Bastoni 7 Quando Dimarco accompagna l’azione dei compagni ecco che va lui a coprire la sua posizione per non lasciare troppo campo a Dembelé.

Dimarco 6,5 Ha il compito più complicato di tutti, quello di dover marcare l’indemoniato Dembelé, il che lo costringe a non attaccare come di solito fa nella fase di possesso palla.

Dumfries (32’ st) sv Deve difendere, lo fa bene.

Barella 7 Si fa ammonire prima che l’arbitro vada a controllare al Var il fallo di mano di Garcia, si fa sentire in tutte e due le fasi.

Calhanoglu 8 Fa il... Brozovic, impegna subito Ter Stegen, ha tanto lavoro da sbrigare alla luce del traffico intenso che c’è nelle sue vicinanze. Se la cava anche nella fase passiva, facendo bene da schermo davanti alla difesa. Nel finale del primo tempo segna il gol dell’1-0. Applausi.

Asllani (40’ st) sv Bravo.

Mkhitayan 7 E’ molto applicato nel lavoro che Inzaghi gli chiede di fare.

Correa 6 Preferito a Dzeko per non dare punti di riferimento al Barca e sfruttare la sua velocità nelle ripartenze, si guadagna la sufficienza.

Dzeko (12’ st) 6,5 Fa anche il difensore.

L. Martinez 6,5 Non è al meglio delle condizioni fisiche, ma non molla mai.