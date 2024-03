Due insufficienze in casa Inter nelle pagelle del Corsport dopo il 2-1 al Genoa: 5,5 per Pavard e Dumfries. Per il resto, emerge Sanchez su tutti con un buon 7. Ok anche i soliti Barella e Mkhitaryan e ovviamente Asllani.

S. Inzaghi (all.) 6,5 Tante occasioni prodotte nel primo tempo, poi però la partita rimane pericolosamente aperta fino alla fine. Con questo maxi divario in campionato, ora la testa va alla Champions.

Sommer 6,5 Grandi riflessi su Retegui in avvio. Su Vasquez può soltanto guardare.

Pavard 5,5 Dalle sue parti nascono diversi pericoli e in certi frangenti gli manca un pizzico di tranquillità.

Bisseck (28’ st) 6 Serve anche la sua fisicità per tamponare i rivali nel finale.

De Vrij 6 Si incolla a Retegui, ma quando deve uscire dall’ordinario regala qualcosa sulle situazioni più spinose.

Carlos Augusto 6,5 Deve agire da vice e come tale prova più volte i lanci alla Bastoni, premiando chi si inserisce da dietro. Meno ermetico del dovuto in fase difensiva.

Dumfries 5,5 Il giallo finisce per condizionargli tutta la serata e in 45’ non riesce mai a entrare nelle azioni chiave.

Darmian (1’ st) 6 Vicino al bersaglio grosso con un destro affilato.

Barella 6,5 Da diversi spunti di pregio si vede quanto sia in fiducia. Spreca da pochi passi una ghiotta chance, poi avvia l’azione del vantaggio e si procura il rigore.

Asllani 6,5 Secondo gol in Serie A in carriera, anche se nel secondo tempo si concede qualche errore di troppo. Ormai si abbassa, sempre più con personalità, sulla linea dei difensori per andare a prendersi il pallone.

Mkhitaryan 6,5 Dispensa palloni e sforna alcune delizie per i piedi dei compagni. Potrebbe anche lui andare a segno a fine primo tempo.

Dimarco 6 Spinge e crea meno del solito. Si limita a rendere dura la vita agli avversari che incrocia sulla sua strada.

Acerbi (20’ st) 6 Dopo aver smaltito l’infortunio, entra per rinforzare il muro in un finale complesso.

Sanchez 7 Tante cose buone, dall’assist per Asllani al rigore trasformato con freddezza. In più cuce il gioco tra centrocampo e attacco come gli chiede Inzaghi a gran voce.

Thuram (20’ st) 6,5 Al rientro dopo l’infortunio, entra nel migliore dei modi e si mostra già caldo abbastanza in vista dell’Atletico. A Bologna ci sarà il crash-test definitivo prima di volare a Madrid.

L. Martinez 6 Seppur non si prenda la briga di calciare il rigore, usa tutte le energie che ha in corpo per trovare l’ennesimo gol. Esce non pienamente soddisfatto e un po’ nervoso.

Arnautovic (31’ st) 6 Nel recupero potrebbe chiuderla anzitempo, ma il portiere avversario gli sbarra la strada.