Il Bologna sta vivendo un'altra grande stagione e lo stesso vale per Riccardo Orsolini, intervistato dal Resto del Carlino. "Zona Champions o alzare la Coppa Italia? Tutte e due non si può, vero? Allora dico sicuramente alzare un trofeo. Perché l’emozione della Champions l’ho già vissuta, alzare un trofeo non so cosa si provi. Io non ho mai vinto un cavolo nella mia vita. Una scarpa d’oro ai mondiali Under 20, ma di premi collettivi zero. L’ultimo è il torneo della parrocchia quando avevo dodici anni. Quindi…”.

Uno tra i pochi che non stanno andando benissimo in squadra è Dallinga. "Per me quello di Thijs è stato un problema ambientale. Mi ricorda un po’ il primo Dzeko: non segnava mai, poi s’è sbloccato e non ha smesso più”.