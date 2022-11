Durante la lunga intervista concessa a Sport Week, André Onana ha parlato anche del rivale Mike Maignan, il miglior portiere dello scorso campionato e in forza al Milan. "I tifosi sognano già la vostra sfida? Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sia perché lui è un grande rivale sia perché il derby di Milano è una partita unica per atmosfera, passione, prestigio", le parole del camerunese.