La Camera approva il Decreto Sport e lo speciale emendamento, passato alle cronache come Emendamento Mulè, dal cognome del primo firmatario. Nello specifico il sopraccitato emendamento prevede una maggiore autonomia della Lega di Serie A rispetto alle altre componenti federali. A spiegarlo è lo stesso onorevole che alla Gazzetta dello Sport.

Onorevole, ha detto che il primo gol è fatto e adesso inizia la partita per il bene del calcio italiano. Ma è una partita lunga, si rischiano supplementari e calci di rigore…

"E si rischia di falsarla se nonostante ci siano le nuove regole si trovi sempre la modalità o di aggirarle o di non applicarle. Per cui non vorrei che al vecchio adagio “Fatta la legge, trovato l’inganno” si sostituisse un “Fatta la legge, si va avanti con l’inganno”. Questo non è accettabile, perché c’è un problema di rispetto di relativi ruoli, in primis per il Parlamento. È una norma che va applicata, non è programmatica come ho sentito dire. Non si può disconoscere una legge dello Stato, non è possibile che questa legge abbia una valenza che si può far equiparare a un pensierino o un “vorrei”. La legge è legge e quindi si applica. Il decreto legge già è un atto che ha valore di legge, questo dl modificato sarà legge entro il 30 luglio".

Parla di inganno: ci spiega?

"L’inganno risiede nel non avere mai riconosciuto quel principio di equa rappresentanza che è all’esterno del perimetro della federazione e vale in tutti gli ambiti del vivere civile".

Ma perché allora finora non è mai stato fatto nulla?

"Qualche tentativo negli anni scorsi è stato fatto, ma si è sempre rinviato, che è un vizio comune per chi vuole conservare, che poi significa conservazione del potere. Ma poi arriva quel matto di Mulè che fa l’emendamento...".

Onorevole, il calcio italiano va così male?

"Malissimo. Non c’è più tempo da perdere, bisogna agire. E far sì che la Nazionale torni a far sorridere i bambini. Qui invece ogni volta è una tragedia...".