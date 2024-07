"Il prossimo sarà il campionato… degli allenatori. O almeno spero sia il Festival dei tecnici, perché i “Covercianesi” alla fine sono i migliori di tutti. Vorrei vedere nuove proposte e credo che i veri “top player” saranno proprio gli allenatori, a cominciare dal bravo Inzaghi che allena la squadra più forte". Così Gigi Maifredi intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

L’Atalanta sarà mai da scudetto?

"Non è detto che non lo potrà mai diventare. Non è detto. Gasp è formidabile, Scamacca deve confermarsi come Lookman; e Zaniolo è una bella intuizione: ha potenza, classe, non ha la… testa ma a Bergamo ti fanno stare lì, sul pezzo, lavoratori straordinari. Quindi può solo esplodere".

Inter sempre “uber alles”?

"Sempre, ma sarà un campionato più combattuto dell’ultimo. A Inzaghi avrei detto bravissimo se avesse infilato, cambiando, sempre come titolare Frattesi, giocatore incredibile. In più ora ha Taremi, tipo forte, e un centrocampista di una intelligenza superiore, Zielinski: può farti non solo tre ruoli ma, attenzione, alla lunga potrebbe diventare anche un ottimo regista".

Scusi Maifredi: e il Milan di Fonseca?

"Fonseca... Squadra che resta forte e con Morata in più, allenatore sicuramente interessante ma poi vediamo se gli algoritmi applicati al calcio funzionano".

Quindi Inter davanti a tutte e poi?

"Torniamo al Napoli. Conte è una garanzia, uno che detta legge e magari da qualche altra parte questa cosa non piaceva… E con Lukaku, beh, assieme a Juventus e Atalanta può diventare davvero antagonista dell’Inter per lo scudetto".