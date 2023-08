"Mi sa che per la Roma sia davvero il caso di orientarsi su Lukaku, sempre che la Juve non acceleri e la preceda o che il Chelsea, che non vuole Vlahovic, non decida di fare retromarcia e tenerlo per sé, visto come si sta comportando la squadra di Pochettino, un punto e due soli gol nelle prime due partite". Questo quanto ha scritto oggi Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Ma l'accostamento Lukaku-Roma è durato pochissimo, nemmeno il tempo per i tifosi giallorossi di farsi la bocca a Big Rom: secondo le ultime, infatti, Pinto e Mourinho starebbero per chiudere l'arrivo di Azmoun dal Bayer Leverkusen.

"Aggiungo un particolare curioso: l’avvocato che cura gli interessi del centravantone, Sébastien Ledure, non ha offerto il giocatore a nessuno (è stata la Juve a cercarlo, il Milan non ci ha nemmeno provato, la Roma non ancora), ha però studiato a Roma (Erasmus). Il Papa, il Ponentino, i 65mila fissi dell’Olimpico, la presenza di Mourinho e Dybala, Trastevere, il Cupolone, Friedkin americano come Boehly. Hai visto mai…", chiudeva il pezzo Zazzaroni. E invece pare proprio di no.