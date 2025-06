La stagione non brillante degli arbitri italiani ha avuto evidentemente effetto anche sulle scelte in tema di Mondiale per club. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, c'è soltanto un arbitro italiano nella lista dei "fischietti" che parteciperanno all'evento e non sarà nemmeno in campo.

Non ci sono infatti arbitri del nostro Paese tra i 35 selezionati e ce n'è soltanto uno, Marco Di Bello, tra i 24 Var presenti (58 saranno invece gli assistenti). Un solo italiano su 117 componenti. Non proprio una grandissima rappresentanza.