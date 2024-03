Nei giorni scorsi Kakha Kaladze è sceso in campi con le vecchie glorie della su Georgia per sfidare in patria le Legends dell’Inter guidate da Zanetti e Materazzi. "Quante botte ci davamo, ora facciamo solo divertire la gente", scherza l’ex Milan nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport per analizzare la stagione rossonera.

Ma un’Europa League in bacheca salverebbe la stagione?

"Nel 2007 l’Europa — anche se quella era Champions... —, salvò la nostra stagione, quindi dico di sì. Ma, a prescindere da qualsiasi risultato, serve molto lavoro per ricreare una società forte e recuperare il terreno che separa dall’Inter. È la missione dei dirigenti, a partire da Ibra".

A proposito, lei qui ha sfidato i nerazzurri come ai bei tempi: soffre nel vederli così lanciati?

"Il derby mi mancava, è speciale anche quando smetti. Ora devo ammettere che l’Inter è fortissima, riesce ad essere tecnica ma pure fisica: oltre lo scudetto, può davvero vincere la Champions. Ma io resto milanista, eh...".