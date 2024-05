Il paragone tra Steven Zhang e Angelo Moratti, sette trofei per entrambi in bacheca da presidenti dell'Inter, non piace molto a Tuttosport. In un corsivo pubblicato oggi sul quotidiano si parla di "prostituzione intellettuale alla Mourinho". Si evidenzia infatti il peso specifico dei trofei stessi, visto che Moratti sr vinse uno scudetto in più, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali in un periodo in cui la Supercoppa non esisteva.

Si dà anche merito a Zhang di aver chiuso con un bilancio lusinghiero e di aver capito, dopo gli sbandamenti iniziali con Joao Mario, Gabigol e De Boer) che servivano i migliori dirigenti e allenatori nei posti chiave, tant'è che la svolta è arrivata con l'ingaggio di Beppe Marotta e poi quello di Conte e successivamente di Inzaghi. Qui sì è possibile fare un paragone, si legge sul quotidiano, perché anche allora Moratti scelse un Marotta dell'epoca come Allodi.