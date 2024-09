Il derby tra Inter e Milan di domani sera verrà trasmesso in esclusiva su DAZN e segnerà l’esordio come talent dell’emittente di Christian Vieri. Il doppio ex sarà presente a bordocampo al fianco di Diletta Leotta e Massimo Ambrosini per le analisi del pre partita, mentre la telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo e all'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni.