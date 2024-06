Alla fine il Var rimarrà anche in Premier League. Nella votazione di ieri dell'assemblea generale dei club in 19, come riporta oggi Tuttosport, hanno scelto di mantenerlo, lasciando solo il Wolverhamption che aveva promosso la mozione contraria.

Per far sì che il Var fosse cancellato di voti a favore ne sarebbero serviti 14. Ne è arrivato solo uno e benché il voto fosse segreto è difficile che proprio il club che aveva fatto la proposta abbia poi fatto un passo indietro.