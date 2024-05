L'ex interista Paolo Vanoli, collaboratore di Antonio Conte all'epoca dello scudetto interista, è sempre più vicino al Torino. Ne scrive oggi tuttosport, secondo cui l’obiettivo preferito di Cairo e Vagnati sarebbe Italiano, ma sul tecnico ci sono Napoli e Bologna.

Così il ds granata ha deciso di spingere sull'acceleratore per l'attuale tecnico del Venezia, allenatore emergente reduce da buone esperienze non solo in Veneto. Stasera si giocherà il possibile sorpasso sul Como al secondo posto della B, se non ce la farà andrà ai playoff sperando nella promozione. Poi verrà "prenotato" dal Toro.