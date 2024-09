Il copione è sempre lo stesso. Alla vigilia di una sfida, Pep Guardiola esalta gli avversari. Lo ha fatto anche stavolta, come sottolinea Tuttosport, tessendo le lodi dell'Inter, "una squadra completa che può vincere il campionato italiano e anche la Champions League", secondo il catalano.

Lo fa in Champions League ma anche in Premier League, dove ha definito "una squadra incredibile" persino il modesto Crystal Palace di Hodgson, per esempio. Guardiola in passato ha detto, per esempio, di Baggio che è stato "il miglior giocatore con cui ho giocato", ma secondo il suo assistente Manuel Estiarte aveva detto la stessa cosa di un altro qualche giorno prima...

Insomma, è un mantra, tanto che non si contano gli allenatori che Guardiola ha definito "uno dei migliori allenatori al mondo", in decine di occasioni con Klopp ma anche di recente con Arteta. Lo stesso ha fatto con Messi ("il migliore di sempre") e Foden ("il più talentuoso che ho mai visto in carriera"). Ma poi alla fine vince sempre lui...