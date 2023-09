Il derby di Milano è stato vinto prima sul mercato, poi in campo. "Il giocatore determinante per scardinare la difesa del Milan è stato Marcus Thuram - riporta Tuttosport - È stata la trasposizione sul campo del contropiede di mercato dell’Inter nel corso dell'estate, quando l’attaccante francese era arrivato molto vicino al Milan. Poi è scattato il blitz nerazzurro che ha indirizzato il figlio del grande Lilian verso la Pinetina. Un viaggio che era in programma da tempo, come ha raccontato lo stesso Thuram alla fine del derby".

A frenare l'Inter ad inizio estate è stato l'inserimento del PSG. Secondo il quotidiano, "se Nagelsmann fosse andato ad allenare i parigini, quasi sicuramente Thuram avrebbe firmato per la squadra transalpina. Con tutto quello che ne consegue a livello di benefici economici. Quando il trasferimento dell’allenatore tedesco è saltato, l’Inter ha capito che poteva tornare in corsa e ne ha approfittato rapidamente anche grazie alla partenza di Dzeko che ha liberato una quota di monte ingaggio utile a concludere l’affare".