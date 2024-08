L'ultimo stop per infortunio in casa Inter è quello di Stefan de Vrij, bloccato da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Si lavorerà per fare tornare l'olandese convocabile per il match contro l’Atalanta alla terza giornata, riporta oggi Tuttosport.

Buoni segnali, invece, da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic che ieri hanno lavorato in campo: i due attaccanti puntano a tornare ad allenarsi in gruppo tra martedì e mercoledì e ad essere disponibili per Genova.