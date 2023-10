Come anticipato ieri sera dalla nostra redazione (LEGGI QUI), cambiano le date della Supercoppa italiana 2024 in Arabia Saudita che vedrà protagoniste Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. La prima edizione con la formula della final four, fino a ieri schedulata in calendario dal 4 all’8 gennaio, subirà una modifica di calendario in seguito alla richiesta degli organizzatori sauditi di uno spostamento in avanti di due settimane.

Il motivo, si legge su Tuttosport, dovrebbe essere la volontà di non sovrapporsi troppo alla Supercoppa spagnola fissata dal 10 al 14 gennaio. La decisione ufficiale sarà presa lunedì prossimo dal Consiglio di Lega, che pare orientato ad accogliere questa richiesta di slittamento proveniente da Riad, cercando di non andare oltre il mese di gennaio per evitare di avvicinare troppo la Supercoppa e i necessari recuperi di campionato agli eventuali ottavi delle nostre squadre che saranno ancora in corsa nelle coppe europee.