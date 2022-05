Il mercato del Torino potrebbe intrecciarsi con quello dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club granata punta un difensore di piede sinistro. Il nome di Federico Dimarco è tra quelli sul taccuino. Così come si sta vagliando la pista Pinamonti. Torino e Inter si siederanno certamente attorno a un tavolo per Bremer e i granata ne approfitteranno per parlare anche dei due giocatori interisti, anche se in questa fase Vagnati (ds dei piemontesi) sembra per l'attacco più vicino a Dobvik del Dnipro.