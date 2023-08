Nel caso in cui dovesse saltare l'affare Samardzic, l'Inter potrebbe prendere in considerazione altre strade per la mediana. Secondo Tuttosport, "potrebbe tornare d’attualità il profilo del “Tucu” Pereyra, con Federico Pastorello pronto a ricordare ai nerazzurri le qualità del proprio assistito (e soprattutto che il costo del suo cartellino sia zero). Nonostante un precampionato di assoluto livello, l’Inter non cambia invece idea su Stefano Sensi. La volontà della dirigenza nerazzurra resta quella di cedere il centrocampista, il cui contratto scadrà nel 2024. Dovesse rimanere, si ragionerà di conseguenza".

Quanto a Samardzic, invece, attenzione a West Ham e Juventus, "che da tempo apprezza le doti del calciatore".