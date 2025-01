Tuttosport si concentra oggi sulla situazione infortunati in casa Inter. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano, infatti, in casa nerazzurra quel che preoccupa i dirigenti è il logoramento della rosa, in cui ci sarebbero troppi senatori ultratrentenni e una lunga fila di infortuni che impattano anche sui gol presi, spesso nel finale di gara.

Viene riportato un dato: lo scorso anno fra giugno e gennaio c'erano stati sei problemi di media entità e tre di piccola entità (quelli da meno di sette giorni) più un problema contusivo-distorsivo che aveva messo ko Pavard per 40 giorni e lo stop importante per Cuadrado. Fra giugno e gennaio della stagione corrente i guai muscolari di media entità sono saliti a 12 (senza contare Riad), a 8 quelli di piccola entità, più Acerbi operato di pubalgia, Buchanan fuori per la frattura alla tibia destra e un paio di stop da una decina di giorni per Asllani e Darmian.

Per questo, complice anche il passaggio di proprietà, verrà svecchiato l'organico dopo il Mondiale per club. Nessuno pensava, all'Inter, che Acerbi potesse restare fuori per così tanto tempo e fuori c'è anche Pavard, che sta per rientrare. Ci sarà a Venezia, così come Thuram, mentre Correa farà oggi gli esami. Calhanoglu sarà invece presumibilmente out, anche se non si sa ancora se farà degli esami o meno ed è da valutare anche Bisseck.