La sfida nei quarti degli Europei tra Inghilterra e Svizzera sarà anche quella tra due portieri molto differenti tra loro. Da una parte Pickford, dall'altra Sommer. Percorso simile in nazionale, scrive Tuttosport, ma differente nei club. Lo svizzero ha visto lo scudetto con l'Inter come un coronamento di una carriera priva di grandi successi, se non in Svizzera dove ha vinto quattro titoli consecutivi col Basilea. Aveva vinto un anno prima la Bundesliga col Bayern Monaco subentrando a Neuer dopo un incidente sugli sci.

In nazionale Sommer è riuscito per ora a rimandare il sorpasso di rivali come Kobel e Mvogo, e che sia o meno all'ultimo grande torneo della carriera ha in mano il ruolo e sta dimostrando una volta di più l'importanza della precisione delle letture e dei riflessi, soprattutto quando non si ha un fisico imponente.