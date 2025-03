Il gol al Napoli, spettacolare, è ancora negli occhi di tutti gli interisti. Federico Dimarco non si vede proprio da quella partita, quando fu costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare. Domani tornerà titolare contro l'Udinese: rientro fondamentale per Inzaghi che può chiudere l'emergenza sulle fasce.

"Se le valutazioni di mercato contano qualcosa, in questo momento Dimash può vantarsi di essere l’esterno sinistro più caro del Vecchio Continente - sottolinea Tuttosport -. Secondo il portale specializzato Trasnfermarkt, il suo valore di mercato è stabilmente sui 60 milioni di euro - nel suo ruolo nessuno varrebbe quanto lui al momento. Non che se ne faccia una questione di quanto poi ciò possa influire nella vita reale, visto che Dimarco ha in testa solo l’Inter, l’Inter considera Dimarco una colonna del team e quindi il matrimonio andrà avanti sereno anche se qualcuno provasse per davvero a pensare di mettere sul tavolo una cifra del genere. Va da sé che ritrovare un peso massimo del spogliatoio a questo punto dell’anno, però, è un bel sollievo".