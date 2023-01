In piena gioia per la Supercoppa Italiana, è d'attualità per l'Inter anche la questione rinnovi, particolarmente quello di Milan Skriniar. "La sensazione è che mano mano che passa il tempo tiri sempre di più aria di separazione tra le parti, piuttosto che di prosecuzione del rapporto con reciproca soddisfazione - scrive oggi Tuttosport -. Con lo slovacco che ha ricevuto dall’Inter un’offerta importante da 6.5 milioni di euro (bonus inclusi), ma ancora inferiore all’offerta che avrebbe in mano dal Paris Saint Germain.