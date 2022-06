Stefano Sensi è uno dei giocatori che la Fiorentina sta valutando per il dopo Torreira. Reduce dai sei mesi in prestito alla Sampdoria, l'interista ha però un ingaggio da 6 milioni di euro che frena un po' la trattativa. Per la stessa posizione, scrive Tuttosport, si valutano anche Maggiore e Mandragora. In attacco è invece tra i papabili Pinamonti (oltre a Belotti). "E c’è un interessamento per Rafinha del Psg", riporta il quotidiano a fine articolo.