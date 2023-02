Perr Schuurs è già diventato un nome importante nel mercato. Dopo il forte interessamento dell'Inter, Tuttosport parla dei movimenti dalla Premier League. " Il Liverpool è stata la squadra che si è mossa per prima, ma anche dal Tottenham e dallo United sono partiti sondaggi - si legge - Un’asta tra due club in Premier farebbe decollare il prezzo a quota 50 milioni già adesso, dopo appena un anno (ultraformativo) in Italia. E 50 milioni è anche il target che si può porre ora il Torino, prevenendo scenari del genere (all’olandese verrebbero offerti ingaggi netti da 3, 4 milioni di euro: pressoché impossibile tenerlo, a codeste cifre). La sua partenza finanzierebbe i riscatti di Vlasic, Miranchuk, Lazaro (circa 33 milioni) e parte del mercato in entrata. La cornice è questa. Nei prossimi mesi sarà dipinto il quadro anche nei dettagli".