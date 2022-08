L'avventura di Alexis Sanchez all'Inter volge al termine. L'attaccante non ha disputato ieri la sfida con la Pergolettese e ha discusso con i propri agenti del futuro in Francia, anche se (come spiega Tuttosport), "nonostante il corteggiamento dell’Olympique Marsiglia, sogna sempre il ritorno a Barcellona dalla porta principale. Il fatto che Fernando Felicevich, procuratore del cileno, non abbia tutta questa fretta di chiudere con l’Inter, fa pensare che sia in atto un estremo (probabilmente inutile) tentativo di captare segnali positivi da Barcellona".