L'ultimo contatto tra la dirigenza dell' Inter e l'entourage di Paulo Dybala è avvenuto nella giornata di ieri. "Un contatto per prendere informazione sui vari club interessati al giocatore - riporta Tuttosport -. Marotta ha ribadito la linea: l’interesse per Dybala è molto forte, ma prima - al netto di Andrea Pinamonti (destinato all’Atalanta) - va ceduto un altro attaccante e tutti gli indizi portano ad Alexis Sanchez per cui è forte l’interesse del Flamengo, disposto a pagare i 7 milioni di ingaggio al giocatore fino alla naturale scadenza del suo contratto con l’Inter".

Oggi è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi, in cui quasi certamente si parlerà dell'argentino. "Probabilmente Simone Inzaghi sarà molto più diplomatico, anche se c’è - è inutile nasconderlo - la preoccupazione che l’innesto di Dybala in un attacco che ha gerarchie ben definite (Lukaku e Lautaro titolari, Dzeko e Correa alternative) possa scompensare una situazione di equilibrio certificato, il tutto al netto delle pressioni che potrebbe portare la richiesta di vedere in campo tutti insieme contemporaneamente i tre tenori nerazzurri. Essendo però Dybala un pallino di Marotta, la sensazione di un po’ tutti in sede è che alla fine la Joya sbarcherà ad Appiano".