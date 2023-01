Nei giorni in cui la testa va soprattutto a Inter-Napoli, c'è una questione "spinosa" (come la definisce Tuttosport) ancora da risolvere: il rinnovo di Skriniar. "Una preoccupazione di cui Inzaghi sentiva di non avere bisogno: aveva chiesto chiarezza sul fronte rinnovi e invece il tormentone è ancora in atto. L’Inter ha ribadito di non voler alzare l’offerta fatta - pari a 6 milioni più bonus - però non si fa peccato a pensare che la posizione sia anche un po’ strategica considerato che la controparte ne chiede 7 (di milioni) sempre più bonus. L’argomento - in assenza di novità entro la vigilia della gara col Napoli, probabilmente verrà congelato fino alla Supercoppa a Riad col Milan (18 gennaio), da valutare piuttosto quale sarà la risposta sul campo di Skriniar che col Napoli ritroverà Osimhen e sarà architrave di una difesa che comprenderà Bastoni e Acerbi".