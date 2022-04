Nei discorsi che si faranno tra Samir Handanovic e la dirigenza dell'Inter in chiave rinnovo, lo sloveno avrà una motivazione in più. Come spiega Tuttosport, "sabato, nella gara contro il Verona raggiungerà Esteban Cambiasso all’undicesimo posto dei giocatori con più presenze nella storia del club nerazzurro (il Cuchu è a 431 contro le 430 dello sloveno), ma per entrare nella top ten c’è ancora una bella collinetta da scalare, essendo Ivan Ramiro Cordoba arrivato a 455 (complicatissimo invece pensare di arrivare alle 473 di Walter Zenga, settimo in assoluto e unico portiere che ancora lo precede)".