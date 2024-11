Questa sera contro il Napoli, l'Inter di Simone Inzaghi avrà la possibilità di compiere un ultimo potenziale passo per tornare a prendersi una posizione in classifica che manca dall'ultima giornata del campionato scorso, ovvero in testa alla classifica. Posizione quest'anno occupata dai nerazzurri una sola volta e mai in solitaria. I nerazzurri riaccolgono Conte con un bilancio che vede una sola sconfitta incassata, quella col Milan: ko pesante ma pur sempre l'unico. Poi 10 vittorie e 4 pareggi, "dal 28 settembre 8 successi e il pirotecnico 4-4 con la Juventus" ricorda Tuttosport che nell'analisi al percorso di Inzaghi non a caso scrive: "Non sarà l’Inter convincente e schiacciasassi della scorsa annata, ma è difficile pure criticare un cammino del genere", specie se si tiene conto anche dei risultati in Champions, ultimo cronologicamente parlando, l'1-0 contro l’Arsenal.

"Per i ragionamenti europei ci sarà comunque tempo" si legge su TS che riporta il focus sul match di questa sera a San Siro, dove oltre al grande ritorno di Antonio Conte, previsti tanti applausi per lui, anche l'ex Romelu Lukaku. "Inzaghi e Conte si sono affrontati poco finora, solo nei biennio (’19-21) in cui l’attuale allenatore azzurro era a Milano e Inzaghi prendeva il volo con la Lazio" con due vittorie ottenute da Conte, una da Inzaghi e un pari. "Un motivo in più per Simone per cercare stasera di riequilibrare il bilancio".

