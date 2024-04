Andrea Pinamonti è sempre più l'obiettivo per l'attacco del Torino. Ne scrive anche oggi Tuttosport, secondo cui i granata stanno cercando una spalla per Zapata. Un giocatore giovane e con ampi margini di miglioramento. Il costo del cartellino dell'ex interista varia dai 15 ai 20 milioni, ma bisognerà anche capire se il Sassuolo resterà o meno in Serie A.

Contatti tra i club non ce ne sono ancora stati, semplicemente ci sono stati dei sondaggi con l'entourage del giocatore. A fine campionato arriverà l'offerta.