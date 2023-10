Benjamin Pavard si è già preso l'Inter. Il difensore francese è stato tra i migliori della partita contro il Benfica e Tuttosport ne approfitta oggi per fare un passo indietro al momento in cui la dirigenza ha deciso di puntare sul giocatore. "Inzaghi, per sostituire Skriniar, non solo voleva un titolarissimo, ma aveva chiesto un “braccetto” capace di replicare quanto fatto a sinistra sull’asse Bastoni-Dimarco, per dare ancor più imprevedibilità alla squadra in uscita con la palla e per bilanciare un baricentro che pendeva fortemente sulla corsia mancina dai tempi in cui lì imperversava Ivan Perisic - riporta il quotidiano -. Inizialmente era stato individuato César Azpilicueta (che però ha scelto l’Atletico Madrid) anche per ragioni economiche - andava tenuto in ghiaccio un tesoretto per fare l’offerta al Chelsea per Lukaku - poi, vista la piega che ha preso il mercato, si è deciso di fare all-in su Pavard che - come ha sottolineato lo stesso Inzaghi - era un giocatore che Ausilio e Baccin seguivano da un anno".

Una trattativa, quella col Bayern Monaco, che per prestigio e possibilità che il giocatore diventi una colonna, può essere paragonata secondo Tuttosport a quella per Lukaku con il Manchester United.