"Inter-Salernitana potrebbe tranquillamente essere definita come la partita delle conferme e della ricerca della continuità". Questo quanto porta alla luce stamattina Tuttosport, con particolare riferimento al ruolo di portiere. "Dopo il 3-3 di Barcellona (che ai fini della qualificazione vale praticamente come una vittoria) i nerazzurri cercano tre punti preziosi contro i campani per la prosecuzione del percorso virtuoso da poco intrapreso. Il portiere sarà ancora André Onana - si legge -. Col camerunese che dopo aver esordito a San Siro in Champions contro il Bayern, e in serie A al Mapei Stadium, difenderà per la prima volta in campionato, al Meazza, i pali dei vice campioni d’Italia". Una scelta non banale e che ormai appare definitiva.