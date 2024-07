Mehdi Taremi ha ultimato le vacanze e da ieri è a Milano, dove svolgerà venerdì ulteriori visite mediche per poi cominciare sabato gli allenamenti con l'Inter. Prenderà presumibilmente il numero 99, come riporta Tuttosport, e comincerà ad allenarsi con la convinzione di poter essere un co-titolare, sfruttando le assenze momentanee di Lautaro e Thuram, impegnati rispettivamente in Copa America e all'Europeo.