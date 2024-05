Dopo l'acquisizione dell'Inter, uno dei passaggi per la nuova proprietà sarà la creazione di un nuovo Consiglio d'Amministrazione e la nomina del presidente. Nel futuro CdA potrebbero rimanere Marchetti e Carassai che erano degli indipendenti in quota Oaktree, più i due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.

Quanto alla presidenza, il fondo potrebbe optare per un tecnico oppure un "candidato di bandiera" e in questo caso difficilmente la scelta potrebbe non cadere su Javier Zanetti, già oggi vice-presidente del club. Una mossa che riporterebbe ai tempi in cui Massimo Moratti cedette il ruolo a Giacinto Facchetti o che (uscendo dal club nerazzurro) ricorda i 15 anni di Franz Beckenbauer come presidente del Bayern Monaco.